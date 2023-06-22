Украинские боевики нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
По информации врио главы Херсонской области, мосты обстреляли ракетами Storm Shadow.
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Украина нанесла удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма. Об атаке украинских боевиков на переправы рассказал врио херсонского губернатора Владимир Сальдо.
«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом», - говорится в публикации Сальдо в Telegram.
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