В стране и мире Украинские боевики нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма Ирина Елагина По информации врио главы Херсонской области, мосты обстреляли ракетами Storm Shadow. © Фото: t.me/SALDO_VGA Читайте нас на: Украина нанесла удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма. Об атаке украинских боевиков на переправы рассказал врио херсонского губернатора Владимир Сальдо. «Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом», - говорится в публикации Сальдо в Telegram. © t.me/SALDO_VGA На фотографиях с места происшествия видны пробоины в асфальтовом покрытии одного из разрушенных боевиками мостов. По предварительным данным, при обстреле использовались английские ракеты Storm Shadow. Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать по резервному маршруту. Ранее на коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Киев намерен ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. Экспертное мнение и аналитика