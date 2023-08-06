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В аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов

11:49 06.08.2023
О причинах введения ограничений не сообщается.
В аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Часть самолетов были перенаправлены в другие аэродромы. О причинах введения ограничений не сообщается.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла», - сообщает пресс-служба аэропорта.

К настоящему моменту в аэропорту задержан уже 21 рейс, еще два отменены.

Ранее аэропорт Внуково был закрыт рано утром 30 июля, после того, как столицу атаковали украинские беспилотники. Прием рейсов был возобновлен спустя час.

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