Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на две башни Москва-Сити

Мэр столицы уточнил, что в результате никто не погиб и не пострадал.

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Украинские беспилотники совершили попытку атаки на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.

Мэр Москвы уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Ранее сообщалось, что в 50-этажном здании «IQ-квартала» в центре Москвы произошел хлопок, выбиты стекла. Людей из башни «IQ-квартала» эвакуировали.

Остекление разбито в здании на Пресненской набережной, на уровне 5-6 этажа. Никто не пострадал, возгорания не было.

На западе Подмосковья силами ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа, которые летели в сторону столицы.