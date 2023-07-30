ТАСС: в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на нахождение любых судов

Аэропорт «Внуково» закрыт на вылет и прилет.

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В Московской воздушной зоне введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Аэропорт «Внуково» закрыт на вылет и прилет, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Авиарейсы перенаправляются в другие аэропорты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу атаковали беспилотные летательные аппараты. Повреждено остекление в двух башнях Москва-Сити. Никто не пострадал.

По данным экстренных служб, людей из башни «IQ-квартала» эвакуировали.

Также сообщалось, что на западе Московской области ПВО сбили два дрона самолетного типа, которые летели на Москву.