По данным онлайн-табло, в аэропорту совершили посадка два авиалайнера из Турции.

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Аэропорт «Внуково» возобновил прием рейсов, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным онлайн-табло аэропорта, в 5:29 с опозданием в полчаса совершил посадку борт, который следовал из Стамбула рейсом ТК 419. В 5:34 с часовой задержкой приземлился самолет из Анкары, следовавший рейсом РС 1780.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке атаки на Москву тремя украинскими беспилотниками. Один из украинских дронов был сбит ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территорию нежилых зданий Москва-Сити.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попадании дронов в две башни Москва-Сити никто не пострадал.