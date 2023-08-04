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Свергнутый президент Нигера Базум призвал США помочь восстановить порядок

Анастасия Бобылева
03:47 04.08.2023
Лидер африканской страны обратился к правительству США и другим странам, опубликовав материал в газете Washington Post.
Свергнутый президент Нигера Базум призвал США помочь восстановить порядок
© Фото: Djibo Issifou dpa Globallookpress
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Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый мятежниками, попросил США и другие страны помочь восстановить порядок в стране. Его обращение опубликовала газета Washington Post.

Базум подчеркнул, что пишет этот материал, будучи одним из сотен граждан, незаконно заключенных в тюрьму. Он назвал себя заложником и заявил, что переворот, произошедший 26 июля, не имеет никакого оправдания.

«В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории», - говорится в публикации.

По словам Базума, Нигер - «последний бастион» прав человека в регионе, поскольку другие страны оказались под властью авторитарных движений. В связи с этим лидер африканской страны предупредил, что успех этого переворота будет иметь разрушительные последствия не только для самого Нигера, но и за его пределами.

Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента страны. Сейчас место главы государства занимает глава созданного мятежниками «Национального совета по защите отечества» Нигера Омар Тчиани.

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