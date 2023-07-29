Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

В заявлении Совета Безопасности говорится о необходимости защиты президента, его семьи и членов его правительства.

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Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума немедленно и без каких-либо условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Страны - члены Совбеза ООН резко осудили попытки неконституционным путем сменить законную власть в республике 26 июля, говорится в тексте заявления СБ. В нем подчеркивается необходимость защиты президента, его семьи и членов его правительства.

Ранее глава созданного мятежниками «Национального совета по защите отечества» Нигера Омар Тчиани был объявлен главой государства. Он заявил о приостановке действия конституции страны 2010 года, а также всех связанных с ней институтов.

Военные Нигера 27 июля объявили о смещении президента, закрытии границ страны, введении общенационального комендантского часа и приостановке работы официальных учреждений. Днем ранее стало известно, что главу государства Мохамеда Базума удерживают во дворце в столице страны Ниамее военнослужащие президентской гвардии.

Предположительно непосредственной причиной мятежа стала попытка президента отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. После госпереворота в стране начались беспорядки.