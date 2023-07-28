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Глава «Национального совета» Нигера занял место главы государства

Елизавета Кондрикова
18:43 28.07.2023
Действие конституции Нигера приостановлено, место ранее сверженного главы государства займет председатель «Национального совета».
Глава «Национального совета» Нигера занял место главы государства
© Фото: ORTN, AP
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По сообщению местного интернет-портала ActuNiger, глава созданного мятежниками «Национального совета по защите отечества» Нигера Омар Тчиани был объявлен главой государства. Он будет представлять страну на международной арене.

«Приостановлено действие конституции от 25 ноября 2010 года, а также всех связанных с ней институтов», - передали мятежники местным СМИ.

Функции исполнительной и законодательной власти будут временно исполняться «Национальным советом по защите отечества». Председатель Совета генерал Тчиани примет на себя функции и полномочия президента страны.

Сегодня генерал обратился на национальном телевидении к народу Нигера от лица военных, он впервые был представлен как председатель «Национального совета». Ранее мятежники свергли президента Нигера Мохамеда Базума, его заблокировали в его же резиденции в столице Нигера Ниамее.

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