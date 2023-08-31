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Отряд кораблей ТОФ эвакуировал жителей из затопленных мест Приморья

Марина Крижановская
05:33 31.08.2023
Отряд кораблей во главе с БДК «Николай Вилков» направились в порт Зарубино, откуда эвакуируют жителей, находящихся в поселке Андреевка из-за размытых автомобильных дорог.
© Видео: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту © Фото: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту
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На помощь пострадавшим от последствий циклона жителям Приморского края выдвинулся отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем (БДК) «Николай Вилков».

Отряд кораблей начал развертывание из места базирования во Владивостоке в порт Зарубино. Там пройдет эвакуация жителей, которые находятся в поселке Андреевка из-за размытых автомобильных дорог. Отряд способен за один переход из Зарубино перевезти около 40 единиц транспорта и порядка 700 человек.

Накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к командующему ТОФ адмиралу Виктору Лиине с просьбой помочь вывезти жителей с затопленных территорий и выделить большой десантный корабль для этого.

© Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту

В составе отряда кораблей ТОФ вместе с БДК «Николай Вилков» - ГС-84, ПЖК-1514, ВМ-20 и РБ-404. В августе во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков. В Приморье был введен режим ЧС федерального характера из-за паводков. Из-за циклона и сильных ливней село Барабаш оказалось почти полностью затоплено

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