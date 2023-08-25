Во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков

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В пятницу снова оказался затопленным Владивосток. Из-за южного циклона уже выпала почти половина месячной нормы осадков. В Приморье на 25 августа объявлено штормовое предупреждение.

Под водой оказалось множество дорог. Местами перекрыто движение автотранспорта. Кроме того, остановлено движение трамваев.

Напомним, в среду Приморье уже оказалось под ударом непогоды. За день выпало больше половины месячной нормы осадков.

В городе Артем из-за аномальной погоды даже вводили режим чрезвычайной ситуации.