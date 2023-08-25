В Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за паводков

Всего от паводков пострадали более пяти тыс. домовладений, рассказал губернатор Олег Кожемяко.

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Власти Приморья приняли решение ввести режим ЧС федерального характера из-за паводков, возникших из-за сильных ливней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.

«ЧС федерального характера вводится в Приморье», - приводит его слова RT.

Он отметил, что сильные дожди, накрывшие регион в последние две недели нанесли серьезный ущерб людям, проживающим в ряде населенных пунктов. В общей сложности от паводков пострадали более пяти тыс. домовладений.

На данный момент суммарный ущерб оценили в семь млрд рублей, добавил Кожемяко.

Ранее «Звезда» рассказывала, как Приморье справляется с аномальными дождями после губительного воздействия урагана «Ханун».