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Ушедшее под воду село Барабаш в Приморье сняли с коптера

Вероника Волосунова
09:28 30.08.2023
Под водой скрылись целые улицы - не видно ни дорог, ни тропинок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На кадрах «Звезды» с коптера видно, что из-за циклона и сильных ливней село Барабаш оказалось почти полностью затоплено. В некоторых районах не видны ни дороги, ни трава. Пожарной машине буквально приходится плыть по протокам между деревьев.

Ранее стало известно, что жителей затопленного села Барабаш начали эвакуировать в Приморье. По словам губернатора Олега Кожемяко, из-за ливней уровень воды в реках превысил исторические максимумы. Из-за сильных ливней в Приморском крае также оказались затоплены Владивосток и туристический Хасанский район.

Ранее в Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за паводков, в результате которых пострадали более 5 000 домовладений.

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