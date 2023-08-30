Ушедшее под воду село Барабаш в Приморье сняли с коптера

Под водой скрылись целые улицы - не видно ни дорог, ни тропинок.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На кадрах «Звезды» с коптера видно, что из-за циклона и сильных ливней село Барабаш оказалось почти полностью затоплено. В некоторых районах не видны ни дороги, ни трава. Пожарной машине буквально приходится плыть по протокам между деревьев.

Ранее стало известно, что жителей затопленного села Барабаш начали эвакуировать в Приморье. По словам губернатора Олега Кожемяко, из-за ливней уровень воды в реках превысил исторические максимумы. Из-за сильных ливней в Приморском крае также оказались затоплены Владивосток и туристический Хасанский район.

Ранее в Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за паводков, в результате которых пострадали более 5 000 домовладений.