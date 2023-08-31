МИД Британии осудил действия мятежников в Габоне

МИД Великобритании призвал мятежников в Габоне вернуть прежнее правительство, образованное в соответствии с конституцией.

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МИД Великобритании выразил свою официальную позицию по поводу попытки военного переворота в африканском Габоне: страна осуждает антиконституционный захват власти и призывает вернуть прежнее правительство.

«Великобритания осуждает антиконституционный военный захват власти в Габоне и призывает к восстановлению прежнего правительства», - говорится в официальном заявлении на сайте правительства Великобритании.

Напомним, что 30 августа мятежники в Габоне захватили власть, поместив только переизбранного президента Али Бонго Ондимбу под домашний арест и задержав его сына. Военные отменили результаты выборов и распустили институты власти.

Новым президентом стал командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгему. Бывший лидер государства в своем видеообращении призвал «друзей» по всему миру поднять шумиху после произошедших событий.