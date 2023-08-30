После заключения под домашний арест президента Габона отправили в отставку.

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Президента Габона Али Бонго Ондимбу отправили в отставку с сохранением гражданских прав. Об этом сообщил глава республиканской гвардии Габона.

Тем временем глава государства записал из своей резиденции, где находится под домашним арестом, видеобращение с призывом поднять шумиху после заявления военных о захвате власти в стране. Обращение лидера Габона было опубликовано в социальных сетях местных журналистов.

Сегодня после публикации результатов выборов президента в Габоне произошел военный переворот. Али Бонго Ондимба стал главой государства в 2009 году, до этого в течение 40 лет президентом был его отец.

Местные жители вышли на улицы с флагами. Они радостно встречали проезжающих на машинах военных. По данным российского посольства в Габоне, в стране действует чрезвычайное положение, границы закрыты до дальнейших распоряжений.