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Мятежники в Габоне избрали президентом генерала Бриса Олиги

Ирина Елагина
20:47 30.08.2023
Командующий Республиканской гвардией Габона заявил о переходе в его руки всей полноты власти в стране.
Мятежники в Габоне избрали президентом генерала Бриса Олиги
© Фото: @avocat_ali Twitter
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Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгему стал президентом страны после вооруженного переворота. О решении мятежников назначить генерала главой государства сообщило агентство Reuters, следившие за трансляцией события по габонскому телевидению.

«На телевизионных кадрах видно, как солдаты держали в воздухе мужчину, похожего на Нгему, который выкрикивал "Президент Олигуи", используя одно из его имен», - рассказало агентство.

Ранее сообщалось, что в Габоне власть захватили военные, взяли под домашний арест и лишили полномочий президента страны Али Бонго Ондимбу. Через приближенных он призвал население к неповиновению мятежникам.

Напомним, что месяц назад военный переворот произошел в Нигере, что вызвало озабоченность стан Африканского содружества.

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