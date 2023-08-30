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Военные Габона поместили под наблюдение президента и задержали его сына

Алексей Курильченко
12:43 30.08.2023
О дальнейшей судьбе габонского лидера на данный момент ничего не известно.
Военные Габона поместили под наблюдение президента и задержали его сына
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Военные Габона, заявившие о захвате власти в стране и отмене результатов выборов, поместили президента Али Бонго Ондимбу под домашний арест. Сын лидера страны был задержан.

Заявление военнослужащих было процитировано в эфире французского государственного телеканала, его передает агентство France-Presse. Издание не сообщило каких-либо подробностей о состоянии габонского лидера.

Напомним, что военные страны заявили об отмене результатов выборов президента и роспуске институтов власти, фактически совершив государственный переворот. В заявлении военнослужащих страны говорится, что они «намерены положить конец режиму». После демарша военных жители страны вышли на улицы выразить радость происходящим событиям.

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