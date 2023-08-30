Военные Габона поместили под наблюдение президента и задержали его сына

Напомним, что военные страны заявили об отмене результатов выборов президента и роспуске институтов власти, фактически совершив государственный переворот. В заявлении военнослужащих страны говорится, что они «намерены положить конец режиму». После демарша военных жители страны вышли на улицы выразить радость происходящим событиям.

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