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В Тольятти в ходе ДТП у «Газели» взорвался газовый баллон, вспыхнул пожар

Елизавета Егорова
23:33 31.08.2023
Шофер «Газели» в Тольятти пытался проскочить на красный сигнал светофора - такой маневр закончился смертью водителя автомобиля, в которую врезался лихач.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вечером 31 августа в Тольятти произошла смертельная авария, сопровождающаяся сильнейшим пожаром. «Газель» столкнулась с автомобилем, когда пыталась проскочить на красный сигнал светофора. В результате аварии обе машины оказались на обочине, после чего взорвался газовый баллон, установленный в грузовике.

Пламя охватило автомобиль мгновенно. Водителя пытались вытащить из горящей машины, но спасать его было уже поздно. Шофера «Газели» госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в центре Калуги автомобилист сбил 10 человек на остановке. Мужчину арестовали на два месяца. Позже губернатор Калужской области сообщил, что водитель был под наркотиками, однако сам арестованный это отрицает.

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