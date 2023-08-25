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Сбивший людей на остановке калужанин арестован на два месяца

Анна Назайкина
17:16 25.08.2023
Таким образом, мужчина будет находиться в СИЗО до 23 октября.
Сбивший людей на остановке калужанин арестован на два месяца
© Фото: ТРК «Звезда»
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Сбивший людей на остановке калужанин арестован на два месяца, соответствующее решение вынесено судом в Калуге, передает корреспондент «Звезды» с места.

Таким образом, подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе до 23 октября.

«Постановил избрать...меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 23 октября», - сказал судья.

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