Сбивший людей на остановке калужанин в момент ДТП был под наркотиками
Это было подтверждено в результате медицинского освидетельствования.
© Видео: Shapsha_VV, Telegram © Фото: Кристина Давтян
Сбивший одиннадцать человек на остановке в Калуге мужчина в момент ДТП был под наркотиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения», - написал он.
По словам главы региона, расследованием дела займется областное управление СК.
К настоящему моменту виновник аварии задержан, на него уже завели уголовное дело. Шапша подчеркнул, что мужчина будет сурово наказан.