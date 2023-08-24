Сбивший людей на остановке калужанин в момент ДТП был под наркотиками

Это было подтверждено в результате медицинского освидетельствования.

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Сбивший одиннадцать человек на остановке в Калуге мужчина в момент ДТП был под наркотиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения», - написал он.

По словам главы региона, расследованием дела займется областное управление СК.

К настоящему моменту виновник аварии задержан, на него уже завели уголовное дело. Шапша подчеркнул, что мужчина будет сурово наказан.