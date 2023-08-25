Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Мужчина, который сбил 11 человек на тротуаре возле остановки в Калуге, в суде заявил журналистам, что не помнит момента аварии, так как был без сознания. По его словам, он пришел в себя только в больнице.
По информации следствия, мужчина был под наркотиками, когда произошло ДТП. Однако подозреваемый это отрицает.
«Нет, перепроверили даже, нашли какой-то дефект, бог его знает, когда занесен, но это может быть от лекарства, потому что очень много лекарств принимаю», - сказал он.
Однако мужчина не смог ответить на вопрос, о каком именно препарате идет речь.
Кроме того, по его словам, в марте этого года его лишили водительских прав за «запах похмелья», однако, по данным правоохранителей, мужчина привлекался за вождение в состоянии наркотического опьянения.