Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере завершились неудачей

© Фото: MAGO, imago-images, Globallookpress

Стали известны итоги встречи делегации Экономического сообщества стран Западной Африки с бывшим президентом Нигера Мохамедом Базумом и мятежниками, которые пришли к власти в стране в результате недавнего переворота. Как сообщает телеканал Al Arabiya, переговоры провалились и достичь соглашения сторонам не удалось.

«Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом. Военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума», - передает телеканал.

Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей в субботу 19 августа. В тот же день состоялся разговор представителей сообщества с мятежниками и отстраненным от власти президентом, в ходе которого путчистов призвали восстановить конституционный порядок в стране.