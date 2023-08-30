Российские ПВО отразили террористические атаки ВСУ в Брянской области в Крыму

Наши военнослужащие сбили два украинских беспилотника в Брянской области.

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Российские ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам в Брянской области и в Крыму. Об успешной работе ПВО сообщило Минобороны РФ вечером 30 августа.

Стало известно о ликвидации двух беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного», - уточнили в оборонном ведомстве.

Благодаря грамотной и профессиональной работе ПВО удалось предотвратить ракетный удар по Крыму.

«Над территорией Крыма дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета», - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось об уничтожении двух вражеских дронов над Крымом и сбитом БПЛА ВСУ на подлете к Белгороду.

Напомним, что на Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе обсуждались перспективы применения беспилотных летательных аппаратов в российской армии и показали новейшие разработки БПЛА.