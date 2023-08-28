МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников в небе Крыма
Неприятельские летательные аппараты уничтожили дежурные силы ПВО Вооруженных сил России.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении двух вражеских беспилотников в воздухе над территорией Крыма.
«Сегодня в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Уточняется, что вражеские беспилотники были уничтожены дежурными силами ПВО.
Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинских боевых бронированных машин на Южно-Донецком направлении. Они стали жертвами разведывательно-ударных вертолетов армейской авиации ВКС России.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.