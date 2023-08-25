Цаликову и Мантурову показали современные БПЛА в технополисе «ЭРА» в Анапе

Первый замминистра обороны России и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ ознакомились с современными беспилотниками различного назначения.

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Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили Военный инновационный технополис «ЭРА» в Анапе. Мероприятие было посвящено применению беспилотных летательных аппаратов и внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в современные разработки.

Участие в сессии также приняли замглавы Минобороны России генерал армии Павел Попов, представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, предприятий промышленности, научных и образовательных организаций.

На заседании были подведены итоги работы иннограда на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который прошел на прошлой неделе. Кроме того, технополис «ЭРА», Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта, а также Управление развития технологий искусственного интеллекта МО РФ заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает нормативное и техническое регулирование ИИ, а также проведение фундаментальных, прикладных и перспективных исследований в данной сфере.

Помимо этого, Денис Мантуров и Руслан Цаликов проинспектировали работу Центра машинного обучения, в котором апробируются элементы ИИ. Участники тематической выставочной экспозиции ознакомились с современными БПЛА различного назначения и сопутствующими им оборудованием и программным обеспечением (ПО).

На форуме «Армия-2023» первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов отметил, что разработанная в инновационном технополисе «ЭРА» продукция успешно применяется российскими военнослужащими в зоне спецоперации. По его словам, в технополисе успешно реализован принцип перехода от науки к производству.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.