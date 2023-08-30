В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Появились видео с радостно встречающими военных габонцами после переворота

Вероника Волосунова
11:45 30.08.2023
Габонцы вышли на улицы с флагами страны. Они приветствуют проезжающих на машинах военных.
© Видео: X (Twitter), Emre Orman, Elle Vit Belle (She/Her) © Фото: X (Twitter), Emre Orman, Elle Vit Belle (She/Her)
Читайте нас на:

На опубликованных в социальной сети X (Twitter) кадрах видно, что после переворота габонцы вышли на улицы с флагами страны и лозунгами, военные на машинах проезжают между домов. Один из пользователей добавил на видео три эмоджи-сердечка в цветах флага Габона.

Напомним, сегодня утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. По данным агентства AFP, спустя три дня отсутствия Интернета на фоне выборов президента в стране наконец-то его восстановили.

Африканист Зданевич ранее заявил, что переворот в Габоне связан с уходом стран Африки из-под контроля Франции. По его словам, это не последний переворот на континенте. В последние годы страны, находившиеся под контролем Франции, постепенно ускользают из-под него - это подтверждает активная критика политики Макрона со стороны военных.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:04 В стране и мире
Американская ракета HARM попала в многоэтажку в Ворошиловском районе Донецка
11:45 В стране и мире
Видео
Появились видео с радостно встречающими военных габонцами после переворота
11:37 Спорт
Фигуристка Горбачева попросила прощения за свое исчезновение
10:56 В стране и мире
Видео
Африканист Костелянец указал на тренд госпереворотов в африканских странах
10:05 В стране и мире
Видео
Самолеты-амфибии Бе-200 тушат пожар на площади 118 га в Геленджике
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.