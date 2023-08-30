Появились видео с радостно встречающими военных габонцами после переворота

Габонцы вышли на улицы с флагами страны. Они приветствуют проезжающих на машинах военных.

© Видео: X (Twitter), Emre Orman, Elle Vit Belle (She/Her) © Фото: X (Twitter), Emre Orman, Elle Vit Belle (She/Her)

На опубликованных в социальной сети X (Twitter) кадрах видно, что после переворота габонцы вышли на улицы с флагами страны и лозунгами, военные на машинах проезжают между домов. Один из пользователей добавил на видео три эмоджи-сердечка в цветах флага Габона.

Напомним, сегодня утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. По данным агентства AFP, спустя три дня отсутствия Интернета на фоне выборов президента в стране наконец-то его восстановили.

Африканист Зданевич ранее заявил, что переворот в Габоне связан с уходом стран Африки из-под контроля Франции. По его словам, это не последний переворот на континенте. В последние годы страны, находившиеся под контролем Франции, постепенно ускользают из-под него - это подтверждает активная критика политики Макрона со стороны военных.