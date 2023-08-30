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В посольстве РФ в Габоне сообщили подробности о восстании военных

Алексей Курильченко
13:59 30.08.2023
Диппредставительство приняло меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов дипмиссии.
В посольстве РФ в Габоне сообщили подробности о восстании военных
© Фото: Shi Yu, XinHua, Globallookpress
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В попытках захвата власти в Габоне участвовали не только военные страны, но и сотрудники республиканской гвардии и жандармерии. Об этом «Звезде» сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Габоне Иван Тищенко. Он также отметил, что диппредставительство приняло меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов дипмиссии.

«Ранним утром 30 августа группа военных в составе представителей  республиканской гвардии, сухопутных войск и жандармерии объявила по центральному телевидению аннулирование результатов состоявшихся 26 августа всеобщих выборов, которые были объявлены ранее ночью так же по центральному телевидению. Военные сообщили о расформировании государственных институтов, включая правительство, обе палаты парламента, конституционный суд и Центризбирком. В стране действует чрезвычайное положение, государственные границы закрыты до дальнейшего распоряжения. Посольством приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов дипмиссии. Всем необходимым располагаем», - сообщил «Звезде» Тищенко.

Напомним, что военные страны заявили об отмене результатов выборов президента и роспуске институтов власти, фактически совершив государственный переворот. В заявлении военнослужащих страны говорится, что они «намерены положить конец режиму». Президент страны был помещен под домашний арест, а его сын задержан. Жители страны были рады действиям военных и вышли на улицы с маршем.

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