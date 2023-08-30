Военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти

Военнослужащие выступили с заявлением по местному телевидению.

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Габонские военные выступили по телевидению с заявлением об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов», - передает агентство.

Действующий президент Габона Али Бонго Ондимба сегодня был переизбран на новый срок, он набрал 64,2% голосов.