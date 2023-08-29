Депутат из Германии заявил, что правительство замалчивает результаты расследований взрывов на «СП»

Депутат от фракции «Альтернатива для Германии» выразил мнение, что за взрывами могут стоять США.

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В Германии не афишируют результаты расследований диверсий на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Немецкое правительство умалчивает, кто может стоять за взрывами.

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что за атакой на газопроводы могут стоять Соединенные Штаты. Своим мнением он поделился в комментарии для ТАСС.

«Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на "Северный поток". За этим стоят союзники. Вероятно США», - приводит его слова агентство.

Депутат Котре обратил внимание, что немецкое правительство не хочет информировать и препятствует этому о ходе расследования диверсий. Он считает, что с немецкими спецслужбами не желают сотрудничать коллеги из Дании и Швеции.

«К месту взрывов прибыло судно ВМС Германии. Оно прибыло слишком поздно и было недостаточно оборудовано, так что вряд ли могло что-либо расследовать», - добавил депутат.

Ранее мы сообщали о появившейся в немецкой прессе информации, что следы терактов на «Северных потоках» ведут на Украину. Также СМИ указали, что нет никаких подтверждающих вину России фактов. По-прежнему в расследовании фигурирует прогулочная яхта «Андромеда», на которой якобы доставили взрывчатку к месту взрыва газопроводов.