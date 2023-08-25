ZDF: источники подтверждают, что следы терактов на «СП» ведут на Украину

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За аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять люди, связанные с Украиной. Об этом сообщают немецкие телеканал ZDF и журнал Spiegel, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования. При этом отмечается, что нет никаких фактов, которые бы подтверждали вину России.

«Появляется все больше свидетельств того, что за нападениями на трубопровод "Северный поток" могут стоять преступники, связанные с Украиной», - говорится в сообщении ZDF.

Как отмечает телеканал, официально федеральная прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных. Следствие по-прежнему связывает подрыв трубопроводов с яхтой «Андромеда». По данным спецслужб, на которые ссылаются издания, группа находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва оставляет за собой право самостоятельно расследовать подрыв «Северных потоков». Он также обратил внимание на то, что власти Германии, Дании и Швеции заявили об открытии доступа к месту диверсии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, коллективный Запад делает все, чтобы утаить от широкой аудитории материалы по ЧП на «Северных потоках». Дипломат привела в пример ситуацию в Солсбери, где Британии понадобилось чуть больше недели, чтобы сделать выводы и при этом не предоставить никому никаких материалов.