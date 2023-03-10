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Spiegel: взрывчатку к месту диверсии на «Северном потоке» доставили на яхте «Андромеда»

Анна Касаткина
12:10 10.03.2023
Предполагается, что парусное судно было арендовано на немецком острове Рюген.
Spiegel: взрывчатку к месту диверсии на «Северном потоке» доставили на яхте «Андромеда»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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Возможные организаторы взрывов на газопроводе «Северный поток» арендовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда», чтобы доставить к месту диверсии взрывчатку. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как утверждают источники издания, группа «пока не установленных лиц» с поддельными документами арендовала на немецком острове Рюген через чартерную фирму судно типа Bavaria Cruiser 50. Яхта вышла из порта Росток-Варнемюнде и в начале сентября пришвартовалась в порту Вик на севере острова.

Фирма, сдающая судна в аренду, отказалась предоставить изданию какие-либо детали в отношении своих клиентов. Обыски на судне в период с 18 по 20 января 2023 года Der Spiegel подтвердила немецкая прокуратура.

Американская газета New York Times и немецкая Zeit ранее опубликовали материалы, согласно которым за терактами на газопроводе «Северный поток» может стоять некая проукраинская группировка. В Киеве подобные обвинения отвергли, в Москве публикации посчитали «скоординированным вбросом». В Китае сыронизировали, что под «проукраинской группировкой» издания имели в виду администрацию президента США Джо Байдена.

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