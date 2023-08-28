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МО РФ сообщило о пресечении террористической атаки Украины в небе над Люберцами

Елизавета Егорова
05:11 28.08.2023
Киевский режим 28 августа в 4:30 по московскому времени предпринял попытку террористической атаки Москвы.
МО РФ сообщило о пресечении террористической атаки Украины в небе над Люберцами
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В 4:30 по московскому времени 28 августа российские военные пресекли еще одну террористическую атаку со стороны украинских боевиков. Силами ПВО был сбит вражеский дрон самолетного типа над районом Люберец Московской области.

«БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», - сообщило Минобороны России.

Ранее стало известно, что сегодня ночью противник пытался совершить атаку на территории РФ при помощи двух БПЛА, однако российские силы ПВО сбили дроны в небе над Брянской областью.

В столичных аэропортах были задержки и отмены рейсов. По состоянию на 2:28 28 августа во Внуково задержали 15 рейсов, в Домодедово - два рейса, еще два были отменены. Однако вскоре работа аэропортов возобновилась в штатном режиме.

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