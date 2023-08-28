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Средствами ПВО уничтожены два беспилотника над Брянской областью

Елизавета Егорова
03:55 28.08.2023
Два украинских беспилотника в ночь на понедельник пытались совершить террористическую атаку на территории РФ.
Средствами ПВО уничтожены два беспилотника над Брянской областью
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российскими средствами ПВО в ночь на понедельник 28 августа была пресечена террористичсекая атака киевского режима: два украинских беспилотника были сбиты в небе над Брянской областью.

«Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области», - сообщило Минобороны России.

Днем ранее российские военные уничтожили два вражеских дрона над Брянской и Курской областями. Киевский режим атаковал территорию РФ ночью и утром. Нападение отразили российские системы ПВО.

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