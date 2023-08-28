Более 15 рейсов задержали во Внуково и Домодедово

По состоянию на 2:28 в Москве задержали более 15 рейсов, еще два были отменены.

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В ночь на 28 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово задержали более 15 рейсов на вылет и прилет, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 2:28 во Внуково задержали 15 рейсов, а в Домодедово - два, еще два были отменены.

Также агентство сообщает о двух задержанных полетах в Шереметьево.

Днем ранее в столичных аэропортах задержали более 10 рейсов. Накануне в Москве был зафиксирован густой туман. В некоторых районах столицы сильно снизилась видимость.