Более 15 рейсов задержали во Внуково и Домодедово
По состоянию на 2:28 в Москве задержали более 15 рейсов, еще два были отменены.
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
В ночь на 28 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово задержали более 15 рейсов на вылет и прилет, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 2:28 во Внуково задержали 15 рейсов, а в Домодедово - два, еще два были отменены.
Также агентство сообщает о двух задержанных полетах в Шереметьево.
Днем ранее в столичных аэропортах задержали более 10 рейсов. Накануне в Москве был зафиксирован густой туман. В некоторых районах столицы сильно снизилась видимость.