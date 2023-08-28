В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме

Елизавета Егорова
03:46 28.08.2023
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский начали отправлять и принимать рейсы.
Столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме
© Фото: Konstantin KokoshkinG, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский снова начали отправлять и принимать рейсы в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Аэропорты начали и отправлять рейсы, и принимать», - цитирует агентство слова представителя экстренных служб.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник 28 августа в столичных аэропортах задержали более 15 рейсов. По состоянию на 2:28 во Внуково задержали 15 рейсов, в Домодедово - два, и еще два были отменены.

Днем ранее в аэропортах Москвы наблюдались задержки более 10 полетов. Возможной причиной этого стал густой туман, окутавший столицу накануне.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:46 В стране и мире
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Люберец
04:46 В стране и мире
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Люберец
22:44 В стране и мире
Боевики выпустили 18 снарядов из РСЗО по Киевскому району Донецка
17:57 В стране и мире
Зеленский заявил, что в сентябре ждет от Запада новых поставок оружия
17:48 В стране и мире
В ЕГЭ по литературе 2024 года не включили Пушкина, Лермонтова и Гоголя
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.