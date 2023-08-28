Столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме

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Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский снова начали отправлять и принимать рейсы в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Аэропорты начали и отправлять рейсы, и принимать», - цитирует агентство слова представителя экстренных служб.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник 28 августа в столичных аэропортах задержали более 15 рейсов. По состоянию на 2:28 во Внуково задержали 15 рейсов, в Домодедово - два, и еще два были отменены.

Днем ранее в аэропортах Москвы наблюдались задержки более 10 полетов. Возможной причиной этого стал густой туман, окутавший столицу накануне.