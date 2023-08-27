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Балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет

Дарина Криц
17:10 27.08.2023
Народная артистка Адырхаева прославилась как балерина, балетмейстер и хореограф, педагог.
Балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет
© Фото: Александр Макаров, РИА Новости
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На 86-ом году жизни скончалась народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Она известна как балерина, а также балетмейстер, хореограф и педагог.

До 1988 года Адырхаева была солисткой Большого театра. Дата и место прощания с артисткой станут известны позже.

«Светлана Адырхаева <...> умерла дома после продолжительной болезни», - приводит информацию ТАСС.

Ранее, 26 августа, умер режиссер и сценарист Глеб Панфилов. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что ей тяжело поверить в смерть этого режиссера, а народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал Глеба Панфилова шаманом и ювелиром. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

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