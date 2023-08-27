Певцов назвал режиссера Глеба Панфилова шаманом и ювелиром

Каждый материал, с которым он работал, становился его личной историей, отметил артист.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Народный артист России Дмитрий Певцов в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о режиссере Глебе Панфилове, а также рассказал о его характере.

По словам актера, он делал «штучную продукцию», однако каждая его работа была совершенно уникальной.

«Это человек, который в материал вгрызается настолько глубоко, что он становится историей его какой-то личной...Он работал, как ювелир, скрупулезный мастер, который маленькими крупинками составляет мозаику, и каждая крупинка выверена, проверена им и на 100% ложится в нужное место», - сказал артист.

По словам Певцова, несмотря на «угрюмоватое» выражение лица, Панфилов был человеком с уникальным чувством юмора, который он вносил в свои спектакли и фильмы.

«Для меня он был таким шаманом. Я не понимал, как он добивался того, что делает мой организм. Это было для меня самого сюрпризом», - признался актер.

Ранее стало известно, что на 90-м году жизни умер режиссер Глеб Панфилов. Весной он попал в больницу с инсультом.