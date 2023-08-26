Министр культуры РФ Любимова заявила, что тяжело поверить в смерть Панфилова

Известный режиссер скончался в субботу на 90-м году жизни.

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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что ей тяжело поверить в смерть режиссера Глеба Панфилова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Глеб Анатольевич Панфилов. Царствие ему Небесное. Пока тяжело поверить», - сказала Ольга Любимова.

Напомним, режиссер скончался в субботу на 90-м году жизни. Ранее, в мае, Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом.

В январе скончалась его жена, народная артистка СССР Инна Чурикова. Актрисе было 79 лет.