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Сальдо сообщил о покушении на российского военкора в Херсонской области

Дарина Криц
16:35 27.08.2023
Военкор News Front остался жив, но получил ранения. На его автомобиль с БПЛА был сброшен разрывной снаряд.
Сальдо сообщил о покушении на российского военкора в Херсонской области
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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В Херсонской области украинские боевики атаковали автомобиль, в котором находился военный корреспондент информагентства News Front «Лекс». Приводится информация, что его выследили и сбросили с помощью дрона разрывной снаряд. Военкор получил ранение. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня киевские боевики с помощью FPV-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front "Лекса". Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. "Лекс" получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками», - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо обратил внимание на «существенную разницу» между российскими военкорами и киевского режима. Он отметил, что «наши военные корреспонденты показывают правду и работают в самых горячих точках, рискуя жизнью, а нацистский режим уже даже западным журналистам запретил что-либо снимать».

Ранее Следственный комитет РФ просил продлить арест Дарьи Треповой до начала сентября, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

По данным следствия, действуя по указанию лиц с Украины, 2 апреля она принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку. Трепова подарила ее военкору, статуэтка взорвалась. Владлен Татарский погиб, а находящиеся в заведении люди пострадали.

Годом ранее, 20 августа, в Подмосковье погибла российский журналист и дочь известного философа и общественного деятеля Дарья Дугина. Ее автомобиль был подорван, когда она вместе с отцом возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Американские спецслужбы считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят власти Украины.

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