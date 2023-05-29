СК РФ просит продлить арест Дарьи Треповой до начала сентября

Дарья Трепова обвиняется по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

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Следственный комитет просит продлить до 2 сентября заключение под стражу Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к гибели военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге. В этот момент там проходила творческая встреча с Владленом Татарским.

По данным следствия, Трепова, действуя по указанию лиц с Украины, принесла в это кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору. Статуэтка взорвалась, Татарский погиб, а находящиеся в заведении люди пострадали.

Ранее МВД России объявило в розыск члена украинской диверсионно-террористической группы Юрия Денисова, который является соучастником убийства военного корреспондента.