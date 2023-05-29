В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ просит продлить арест Дарьи Треповой до начала сентября

Андрей Аркадьев
15:02 29.05.2023
Дарья Трепова обвиняется по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).
СК РФ просит продлить арест Дарьи Треповой до начала сентября
© Фото: Сергей Петров, news.ru, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Следственный комитет просит продлить до 2 сентября заключение под стражу Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к гибели военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге. В этот момент там проходила творческая встреча с Владленом Татарским.

По данным следствия, Трепова, действуя по указанию лиц с Украины, принесла в это кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору. Статуэтка взорвалась, Татарский погиб, а находящиеся в заведении люди пострадали.

Ранее МВД России объявило в розыск члена украинской диверсионно-террористической группы Юрия Денисова, который является соучастником убийства военного корреспондента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:04 В стране и мире
Видео
Захарова предложила Грэму объясниться после слов о гибели русских на Украине
15:02 В стране и мире
СК РФ просит продлить арест Дарьи Треповой до начала сентября
14:32 В стране и мире
Гордума Краснодара запретила вывески на иностранном языке
13:30 В стране и мире
Видео
Лавров: ВС РФ имеют возможности для реакции на идею Нидерландов и Дании обучить украинцев полетам на F-16
13:02 В стране и мире
Токаев расценил как шутку предложение Лукашенко вступить в Союзное государство
Популярное
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.