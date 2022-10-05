NYT: спецслужбы США считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят власти Украины

При этом в Штатах якобы не знали об операции заранее.

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Спецслужбы США считают, что часть украинского руководства санкционировала взрыв машины российской журналистки Дарьи Дугиной. Якобы это является элементом тайной кампании, которая, как опасаются американские официальные лица, может привести к расширению конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times.

При этом отмечается, что Штаты не участвовали в теракте предоставлением разведданных или какой-либо другой помощи. Собеседники издания также заявили, что в США не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними консультировались.

После этого американские официальные лица упрекнули украинских чиновников. Также они оказались разочарованы отсутствием прозрачности в отношении военных и тайных планов, особенно на территории России.

«Некоторые американские чиновники подозревают, что фактической целью операции был Александр Дугин. Проводившие ее оперативники полагали, что он будет находиться в машине с дочерью», - говорится в публикации.

Напомним, Дарья Дугина была убита 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. Там выступал ее отец - известный философ Александр Дугин. Он не пострадал, а его дочь погибла на месте в результате взрыва.