«Ушел к своей любимой Инне»: «Ленком» выразил соболезнования близким Панфилова

Директор театра подчеркнул, что «Ленком» связывают с режиссером долгие годы творческой и человеческой дружбы.

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Театр «Ленком Марка Захарова» выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Глеба Панфилова, который скончался на 90-м году жизни.

Директор театра Марк Варшавер был на связи с врачами и сыном режиссера в течение всего срока, пока Панфилов был в больнице и проходил реабилитацию, говорится в сообщении. Он подчеркнул, что «Ленком» связывают с Панфиловым долгие годы творческой и человеческой дружбы. Все спектакли режиссера на сцене театра связаны с главной актрисой «Ленкома» - Инной Чуриковой, отметил он.

«Этот творческий Союз неразрывен. Это доказывает вся их жизнь и их уход с разницей в чуть более, чем полгода», - сказал Варшавер.

В «Ленкоме» назвали Панфилова «сверхталантливым, интеллигентным, глубоким человеком». В его жизни было две «главные любови - к отечественной культуре и Инне Михайловне», говорится в сообщении.

«Мы очень надеялись и всей душой верили, что Глеб Анатольевич победит болезнь и вернется в работу - к нам, в «Ленком Марка Захарова». Увы, не случилось. Ушел к своей любимой Инне», - сказано в заявлении театра.

Уход режиссера в театре назвали тяжелейшей утратой для российского театра и кино, для всех, кто влюблен в искусство.

Ранее директор театра Марк Варшавер заявил, что дата и время прощания станет известна позже. Сообщалось, что причиной смерти Панфилова мог стать повторный инсульт. В мае стало известно, что режиссера госпитализировали с инсультом.

В 1982 году Панфилов стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Он был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Панфилов - народный артист РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, трижды лауреат национальной кинематографической премии «Ника».