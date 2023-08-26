Представитель Нигера опроверг высылку послов США, Германии и Нигерии

Aгентство AFP написало, что эта информация о была основана на заявлениях, которые позже были признаны властями недостоверными.

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Советник главы Национального совета спасения родины (НССР) опроверг высылку послов США, Германии и Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По словам представителя мятежников, покинуть страну должен только диппредставитель Франции. О высылке французского дипломата сообщает также Нигерское агентство печати.

Ранее о высылке также послов США, Германии и Нигерии сообщило AFP. Aгентство написало в сервисе микроблогов X (ранее Twitter), что эта информация была основана на заявлениях, которые позже были признаны властями недостоверными. Эти сообщения будут удалены.

Тем временем в МИД Франции фактически отказались отзывать посла. В заявлении министерства говорится, что «агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера.