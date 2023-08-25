МИД Франции: мятежники не имеют права требовать от посла покинуть Нигер

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В министерстве иностранных дел Франции заявили, что пришедшие к власти после госпереворота военные не имеют права требовать от французского посла покинуть Нигер, передает AFP. В заявлении МИД говорится, что Париж принял к сведению просьбу Нигера в адрес французского посла покинуть страну.

МИД Нигера лишил агремана (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы диппредставительства другого государства) посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов.

Агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера, ответили в МИД Франции.

Ранее образованный после переворота «Национальный совет по защите отечества» Нигера расторг военное соглашение с Парижем. Однако в Главном штабе Вооруженных сил Франции заявили, что вопрос о выводе французских военнослужащих с территории Нигера пока не стоит.

Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что контингент Франции находится в Нигере «по просьбе законных властей страны на основании подписанных соглашений» и что Париж будет признавать решения, принятые исключительно избранным президентом Мохамедом Базумом.

Об отстранении Базума от власти военные Нигера объявили 26 июля.