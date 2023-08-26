Власти Нигера потребовали от посла Германии покинуть страну
Власти Нигера потребовали от посла Германии покинуть страну в течение 48 часов, сообщает AFP. Ранее такое же требование отстранившие президента военные направили послу Франции.
В МИД Франции фактически ответили отказом на это требование. В заявлении министерства говорится, что «агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера.
После государственного переворота, произошедшего в Нигере 26 июля под руководством бригадного генерала Абдурахамана Тиани, Франция угрожала Нигеру возможным военным вмешательством в сотрудничестве с ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в стране, отмечается в сообщении Нигерского агентства печати.
В начале августа участники встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли план военной интервенции в Нигер.