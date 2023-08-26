В стране и мире Власти Нигера потребовали от посла Германии покинуть страну Ранее в МИД Франции фактически ответили отказом на аналогичное требование. © Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Власти Нигера потребовали от посла Германии покинуть страну в течение 48 часов, сообщает AFP. Ранее такое же требование отстранившие президента военные направили послу Франции. В МИД Франции фактически ответили отказом на это требование. В заявлении министерства говорится, что «агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера. После государственного переворота, произошедшего в Нигере 26 июля под руководством бригадного генерала Абдурахамана Тиани, Франция угрожала Нигеру возможным военным вмешательством в сотрудничестве с ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в стране, отмечается в сообщении Нигерского агентства печати. В начале августа участники встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли план военной интервенции в Нигер. Экспертное мнение и аналитика