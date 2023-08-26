Власти Нигера потребовали от посла США покинуть страну в течение 48 часов

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Власти Нигера, пришедшие к руководству в результате государственного переворота, потребовали от посла США Кэтлин Фитцгиббон покинуть страну. Сделать она это должна в течение 48 часов, сообщает Agence France-Press.

Ранее аналогичные требования направили послам Франции и Германии. В Париже уже ответили отказом. В МИД республики заявили, что мятежники не имеют права требовать от главы дипмиссии покинуть Нигер.

Неделей ранее Великобритания решила не рисковать сотрудниками своего посольства и вывезла их из Нигера. О вынужденной эвакуации сообщили в МИД Соединенного королевства.

В Лондоне назвали это временной мере. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипмиссия продолжит работу из-за границы в удаленном режиме.