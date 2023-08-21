Комиссар ЭКОВАС заявил, что вариант вторжения в Нигер еще рассматривается

Абдель Фатау Мусах подчеркнул, что силы Сообщества «не хотят воевать с народом Нигера», однако для ЭКОВАС «проблемой является военная хунта».

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Военный вариант для урегулирования кризиса вокруг Нигера все еще рассматривается. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фатау Мусах, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

«Военный вариант все еще на столе, мы его не отзывали», - заявил он.

Комиссар подчеркнул, что силы Сообщества «не хотят воевать с народом Нигера», однако, по его словам, для ЭКОВАС «проблемой является военная хунта». Мусах подтвердил твердое намерение Сообщества добиться освобождения задержанного президента Нигера и «восстановления конституционного порядка».

Ранее переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере завершились неудачей. Делегация Экономического сообщества Африки провела встречу с лидером военных Абдурахманом Тчиани и отстраненным президентом страны Мохамедом Базумом.

В частности, представителей Сообщества не устроило заявление Тчиани о том, что военные намерены передать власть гражданским лицам после трехлетнего переходного периода. Один из них выразил мнение, что это заявление было сделано специально в момент прибытия представителей ЭКОВАС.

Силы президентской гвардии Нигера отстранили от власти главу государства Мохамеда Базума 26 июля. Власть перешла к сформированному мятежниками Национальному совету спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Страны - члены ЭКОВАС ввели против Нигера жесткие санкции и несколько раз высказывались о намерении восстановить Базума на посту президента путем военной интервенции.