Вода во Владивостоке после страшных ливней почти полностью сошла

Работы предстоит очень много, так как инфраструктура города сильно пострадала.

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Вода во Владивостоке практически полностью сошла, остались небольшие локальные подтопления, которые сейчас устраняют коммунальные службы и спасатели МЧС, передает корреспондент «Звезды» с места Мария Герман.

По ее словам, на данный момент было сформировано приблизительно 200 аварийно-спасательных бригад.

Работы предстоит очень много, так как инфраструктура города сильно пострадала. В первую очередь восстанавливают социальные значимые объекты.

Ранее стало известно, что на территории Приморского края был введен режим ЧС федерального характера из-за паводков, возникших в результате мощных ливней.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям региона теплые и солнечные выходные, а затем новый накат циклонов.