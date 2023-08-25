Тишковец пообещал приморцам после тепла и солнца новый накат циклонов
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, когда погода «сжалится» над жителями Приморья. Регион последние две недели находится во власти мощных ливней.
По словам синоптика, буквально за сутки в крае выпало от 50 до 100 мм, то есть это «от одной столитровой бочки дождевой воды на метр квадратный», отсюда такие катастрофические последствия.
Однако на несколько дней - в выходные и в понедельник - природа смягчится, и погода порадует жителей Владивостока солнцем и теплом.
«Дожди прекратятся в целом или, если не прекратятся, приобретут очень незначительный мозаичный характер. Потеплеет до +24...+26 градусов», - сказал Тишковец.
Однако уже во вторник на юг Приморья вновь обрушатся аномальные ливни, на город может вылиться до 96 мм - это 55% от нормы августа, то есть еще одна столитровая бочка на метр квадратный, предупредил метеоролог.
«Отсюда опять ожидаем виток сложной гидрологической обстановки, впереди еще один накат циклонов, которые несут катастрофические последствия», - отметил он.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о введении режима ЧС федерального характера из-за паводков.