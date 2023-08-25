МИД Нигера лишило агремана посла Франции и попросило его покинуть страну

Как отметили в ведомстве, такое решение было принято, в том числе, из-за действий французских властей, которые противоречат интересам Нигера.

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Министерство иностранных дел Нигера лишило агремана (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы диппредставительства другого государства) посла Франции в стране и попросило его покинуть республику в течение 48 часов.

«Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера в течение 48 часов», - передает РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

Соответствующее решение было принято, в том числе, из-за действий французских властей, которые противоречат интересам государства в Западной Африке, отметили в МИД страны.

Ранее Алжир отказал Франции в предоставлении доступа к воздушному пространству страны для проведения возможного военного вмешательства в Нигер. По данным Radio Algeria, Париж обратился с таким же запросом к Марокко и получил положительный ответ. До этого лидер пришедших к власти в Нигере мятежников Абдурахман Тчиани заявил, что страна не хочет войны, но готова противостоять любой агрессии, которая будет осуществляться против нее. Генерал добавил, что переходный период власти в Нигере займет не более трех лет и призвал народ к участию в определении формы конституционного строя.