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Нигер разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали вмешаться в случае нападения

Владимир Рубанов
03:02 25.08.2023
Три страны договорились предоставить друг другу возможности для взаимной помощи в вопросах обороны и безопасности в случае агрессии или террористических атак.
Нигер разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали вмешаться в случае нападения
© Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress
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Глава так называемого Национального совета спасения родины (НССР) Нигера генерал Абдурахман Тчиани подписал приказы, позволяющие военным Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны, если на нее будет совершено нападение. Об этом сообщает Нигерское агентство печати.

Тчиани в четверг 24 августа встретился с представителями совместной министерской делегации Мали и Буркина-Фасо. Стороны обсуждали ряд вопросов, в том числе общественно-политическую ситуацию в Нигере, экономику и безопасность.

Совместная буркино-малийская делегация подтвердила свое желание вместе с Нигером бороться с терроризмом и экстремизмом. Три страны договорились предоставить друг другу возможности для взаимной помощи в вопросах обороны и безопасности в случае агрессии или террористических атак, сообщает агентство.

Ранее о подготовке Буркина-Фасо к военному вмешательству ЭКОВАС в дела Нигера сообщил министр обороны страны. Он также сообщил, что вместе с Мали страна выступает против любой агрессии в отношении Нигера.

Военные объявили об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума 26 июля. Страной начал управлять Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Страны, входящие в экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), ввели санкции в отношении Нигера и объявили о готовности к военному вмешательству в ситуацию в стране.

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